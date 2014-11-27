В Госдуме предложить не брать налог со школ за платную продленку

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Депутаты Госдумы предложили не брать налог со школ за платную продленку. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение 27 ноября, сообщает ТАСС.

В документе идет речь о детских садах и школах, которые организуют группы продленного дня. Нулевая ставка налога на прибыль образовательных учреждений закреплена в Налоговом кодексе России, но она не применяется в отношении доходов от организации продленки.

Напомним, к середине ноября только 17 московских школ согласовали плату за продленку, которая составляет от 900 до 3 тысяч рублей. В Москве не платят за продленку в коррекционных школах, а также родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, в начале учебного года появилась информация о том, что продленку в школах могут сделать платной. Однако после этого министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что брать деньги за эту услугу нельзя. В столичном департаменте образования пояснили, что, в соответствии с 66 статьей "Закона об образовании", школа имеет право вводить плату только за образовательные допуслуги во второй половине дня.