Владельцам крупных предприятий снизят налоги на имущество в 2015 году

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

Власти столицы снизят налог на имущество для владельцев промышленных предприятий, собственников крупных спортивных сооружений и объектов общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

Так, промышленным предприятиям снизят налоги в 4 раза. Вводится льгота и для крупных спортивных сооружений, которые строят в столице перед чемпионатами мира по хоккею и футболу. Она составит 10% от стоимости налога и будет действовать 10 лет.

Кроме того, льготы распространят на объекты общественного питания, расположенные на первом и втором этажах зданий в пешеходных зонах Москвы, а также на улицах с большим количеством людей.

Изменения вступают в силу с 1 января 2015 года. По словам руководителя департамента Максима Решетникова, данная система льгот должна расширяться в целях поддержки промышленного производства в Москве.

Напомним, с 1 января 2014 года налог на торгово-офисную недвижимость площадью свыше 5 тысяч квадратных метров составляет 0,9 процента. Рассчитывается он исходя из кадастровой стоимости объекта. При этом был введен ряд новых льгот для организаций, оказывающих медицинские и образовательные услуги, и для инновационных предприятий. Также налоговый вычет в размере 300 квадратных метров площади был введен для предприятий малого бизнеса.