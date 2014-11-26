Сегодня в СМИ: Налог на имущество и новая стратегия воспитания детей

Фото: m24.ru

Валентина Матвиенко призвала разработать стратегию по воспитанию детей

В следующем году в России может появиться стратегия развития воспитания детей. Она будет нацелена на повышение воспитательной функции семьи, укрепление российской идентичности и признание детства ценным периодом в жизни человека, пишет "Российская газета".

За такого рода документ высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании координационного совета при президенте России по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Эксперты назвали самые привлекательные для бизнеса регионы

Эксперты создали очередной рейтинг бизнес-привлекательности регионов. Десятка ведущих регионов изменилась не слишком заметно, а на первом месте опять оказалась Москва, сообщает "Российская газета".

При составлении рейтинга задействовали несколько комплексных показателей: рабочая сила, наличие спроса на повседневные товары, а также на товары длительного пользования. Каждому критерию присваивался одинаковый вес. Место в рейтинге определялось по сумме коэффициентов.

Более трети москвичей будут освобождены от налога на имущество

Руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников ответил на вопросы горожан, посвященные новым правилам начисления налога на имущество, передает "Российская газета".

В частности, Решетников отметил, что более трети москвичей будут освобождены от налога на имущество.

Центризбирком раздумывает, как защитить выборы от посторонних глаз

Глава Центризбиркома Владимир Чуров вновь поднял вопрос о присутствии на участках представителей СМИ, которые наблюдают за выборами, не являясь "профессиональными журналистами", сообщает "Коммерсантъ".

Со стороны региональных избиркомов прозвучало предложение формировать на пятилетний срок корпус не только членов комиссий с правом решающего голоса, но и наблюдателей.

Наказание оперативнику ГУЭБиПК Максиму Назарову могут смягчить

В Мосгорсуде прошли прения сторон по первому из завершенных СКР уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, состоявшего из бывших сотрудников ГУЭБиПК МВД, пишет "Коммерсантъ".

Для оперативника Максима Назарова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, Генпрокуратура затребовала пять лет колонии строгого режима. Защита надеется, что суд смягчит и это наказание.

"ВКонтакте" превзошла по аудитории федеральные телеканалы

"ВКонтакте" становится более популярной, чем федеральные телеканалы. Процесс начался с Москвы, но захватывает и регионы, передают "Ведомости".

Социальная сеть "ВКонтакте" превосходит все другие интернет-проекты, включая "Яндекс", и все федеральные телеканалы по популярности среди молодой аудитории (12-34 года) Москвы. Такой вывод позволяют сделать сентябрьские данные исследовательской компании "TNS Россия".

Жилье москвичей восстанавливают, опережая график

25 ноября завершился ремонт в части квартир, пострадавших при взрыве газа 16 ноября, пишет "Вечерняя Москва".

Благодаря усилиям столичных властей восстановительные работы идут ускоренными темпами.