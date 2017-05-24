Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 07:35

Экономика

Специальный налоговый режим для богатых предлагают ввести в России

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов предложил ввести в России бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Налог на вмененный доход из зарубежных источников предлагается ввести, чтобы заинтересовать обеспеченных граждан в раскрытии офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства.

В документе говорится, что действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает разделение подходов к физическим и юридическим лицам, что неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом. В связи с этим, подчеркивает Титов, целесообразно ввести в России налоговый режим, который будет направлен на привлечение и удержание в стране состоятельных граждан и потенциальных инвесторов.

Согласно предложенному Титовым режиму, физлица смогут уплачивать фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного от иностранных источников.
Вмененный доход может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе гражданина за последние три или пять лет.

налоги инвесторы Борис Титов

