Власти представят налоговый калькулятор в ноябре - Решетников

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Столичные власти представят налоговый калькулятор для вычисления налога на имущество физических лиц до конца ноября этого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.
"После ноябрьских праздников мы его представим москвичам", - сказал Решетников в ходе заседания Мосгордумы.
Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы разрабатывают налоговый калькулятор, который упростит вычисление налога на имущество для физических лиц. А в эфире телеканала "Москва 24" Максим Решетников заявил, что изменения размера стоимости имущества при кадастровой оценке будут компенсированы снижением ставки налога, которая при новой системе уменьшится в семь раз.
При этом, по словам чиновника, новый налог на имущество в большей мере затронет владельцев дорогой недвижимости в центре города. Чем ближе квартира находится к МКАД, тем меньше надо будет платить.
Сейчас власти не могут получать налог с объектов, введенных в эксплуатацию после 2012 года, в силу отсутствия у них инвентаризационной оценки, которая не применяется с 2013 года. Новый законопроект ликвидирует этот пробел.
Однако уплата налога на имущество по кадастровой стоимости начнется только с 2016 года. Также проектом закона устанавливается пятилетний переходный период.
После внесения поправок большинство москвичей будут платить налог на имущество физлиц по ставке 0,1%, исходя из кадастровой стоимости объекта до 10 миллионов рублей. Для объектов стоимостью от 10 до 20 миллионов рублей ставка налога составит 0,15%. Отметим, что налог не коснется льготных категорий граждан - инвалидов и пенсионеров.
В настоящее время при расчете налога используется низкая инвентаризационная стоимость, которая определяется по документам БТИ. Кадастровая оценка производится не чаще одного раза в два года.