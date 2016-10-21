Названа сумма налога для неработающих граждан

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Налоговый сбор с неработающих граждан может составить 20 тысяч рублей за год, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Это составная цифра, она формируется из подоходного налога и взноса в фонд ОМС.
"Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тысячи рублей. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах – 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала", – приводит слова министра "РИА Новости".
Государство хочет выявить граждан с доходами, не платящих налоги, отметил Топилин. "Мне кажется, 20 тысяч – это нормально, маловато даже", – добавил министр. Cбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста. Пока неизвестно, когда в России может появиться "налог на тунеядцев".
О сборе за тунеядство, когда неработающие будут платить за пользование социальной инфраструктурой, заговорили 28 сентября после заявления вице-премьера Ольги Голодец. Она сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении налога для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально.
Ранее в правительстве сообщили, что не будут вводить платную медпомощь для неработающих россиян, потому что, оказание медицинской помощи гражданам – конституционная гарантия. Ее продолжат оказывать всем гражданам бесплатно.
ТУНЕЯДСТВО В СССРС тунеядцами активно боролись в СССР. 4 мая 1961 года вышел указ, согласно которому люди, не работавшие официально в течение четырех месяцев в году, подлежали уголовной ответственности. Такой подход совершенно не учитывал людей, занятых в сфере искусства. В результате в "тунеядстве" в своем время обвиняли поэта Иосифа Бродского и писателя Владимира Войновича.
