18 ноября 2014, 10:43

Экономика

Прямая трансляция: пресс-конференция Сергея Шогурова

Сергей Шогуров. Фото: mos.ru

В среду, 19 ноября состоится пресс-конференция начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергея Шогурова. Темой встречи станут результаты проведения инспекционных мероприятий по формированию перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости в 2015 году.

Прямую трансляцию мероприятия вы сможете посмотреть на это странице, начало в 14:00.

  • Когда: 19 ноября
  • Кто: Сергей Шогуров
  • Что: пресс-конференция
  • Кому смотреть: интересующимся темой

