Прямая трансляция: пресс-конференция Сергея Шогурова

Сергей Шогуров. Фото: mos.ru
В среду, 19 ноября состоится пресс-конференция начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергея Шогурова. Темой встречи станут результаты проведения инспекционных мероприятий по формированию перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости в 2015 году.
Прямую трансляцию мероприятия вы сможете посмотреть на это странице, начало в 14:00.
- Когда: 19 ноября
- Кто: Сергей Шогуров
- Что: пресс-конференция
- Кому смотреть: интересующимся темой