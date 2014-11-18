Прямая трансляция: пресс-конференция Сергея Шогурова

Сергей Шогуров. Фото: mos.ru

В среду, 19 ноября состоится пресс-конференция начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергея Шогурова. Темой встречи станут результаты проведения инспекционных мероприятий по формированию перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости в 2015 году.

Прямую трансляцию мероприятия вы сможете посмотреть на это странице, начало в 14:00.