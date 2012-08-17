Налоговая служба Москвы подвела итоги работы за первое полугодие

ИТАР-ТАСС

Налоговая служба по подвела итоги работы за период с января по июль 2012 года. Больше всего в бюджет принес налог на добавленную стоимость, а меньше всего – акцизные сборы, сообщает пресс-служба ФНС России по городу Москве.

Всего в бюджет России от московских налогоплательщиков поступило 1 073,2 миллиарда рублей. Наибольший процент обеспечил налог на добавленную стоимость – 418 миллиардов рублей.

Следом за ним идет налог на прибыль организаций – 270 миллиардов. Налог на доходы физических лиц принес бюджету страны 263 миллиарда рублей.

Из общей суммы налогов в бюджет Москвы поступило 576,8 миллиарда, а федеральный бюджет пополнился на 496,4 миллиарда рублей, поступления в который увеличились на 15% по сравнению с 2011 годом.