Интернет-пользователи не пострадают от "антипиратского" налога - эксперт

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Член общественной палаты РФ Антон Коробов-Землянский считает, что инициатива с введением авторского сбора с интернет-провайдеров не сильно скажется на расходах конечного потребителя. В беседе с изданием M24.ru он рассказал, что операторы связи переложат налоговое бремя на пользователей, увеличив стоимость услуг, в частности, безлимитного подключения, однако размер сбора составит $1 до $3 в расчете на одного абонента в год.

При этом эксперт поддержал идею о введении нового налога.

"Во-первых, этот будет не просто налог за использование, а налог на право доступа к авторскому контенту, - прокомментировал M24.ru законодательную инициативу Антон Коробов-Землянский. – Во-вторых, это нисколько не снимает ответственности за использование пиратского контента. Но это пока лучшее, что можно было придумать".

Ранее "Ведомости" сообщили, что первый вице-премьер правительство РФ Игорь Шувалов поручил разработать проекты изменений в законодательство на основе концепции Российского союза правообладателей (РСП) по введению авторского сбора с операторов связи. Свои предложения до 5 декабря должны будут внести Минкульт, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минюст.

Концепция, разработанная РСП во главе с Никитой Михалковым, предполагает внедрение так называемой глобальной лицензии, распространяющейся на кино, музыку, книги и другой контент. Получать лицензию и платить сбор за нее должны будут операторы. Взамен пользователи получат неограниченный доступ к предоставленному правообладателями контенту.

В России около двухсот тысяч интернет-подключений с разных устройств разных операторов, и годовой сбор может составить от двухсот до шестисот миллионов долларов. Собирать эти деньги будет организация по коллективному управлению правами.

Напомним, с 2010 года в России уже действует так называемый "налог на болванки" - сбор, который РСП взимает с производителей и импортеров техники. Сбор составляет 1% от стоимости поставляемой техники или носителей информации. Таким образом за период с 2011 по 2013 год РСП заработал около 600 миллионов рублей.

Добавим, с похожей инициативой осенью 2014 года выступило правительство Венгрии. Власти планировали взимать 0,5 евро за каждый гигабайт входящего трафика, мотивируя это тем, что из-за онлайн-звонков снизился государственный доход в сфере телефонной связи. Однако после массовых протестов жителей страны законопроект был отозван.