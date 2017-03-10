Кремль прокомментировал идею об изменении ставки НДФЛ

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею об изменении ставки НДФЛ, сообщает "Интерфакс".

Ранее министерство экономического развития предложило повышать или снижать ставку налога на доходы физических лиц в зависимости от размера взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

Предполагается, что чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.

По словам Пескова, позиция главы государства пока не сформирована. "Это надо просчитывать и дождаться формирования позиций соответствующих ведомств, в первую очередь Минфина", – сказал он.