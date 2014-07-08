Битва аббревиатур: чем обернется повышение НДС и НДФЛ

Правительство рассматривает возможность повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС). Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков объясняет, почему 100-рублевый товар к 2019 году будет стоить 150-160 "целковых".

Совсем недавно я писал о возможности введения для граждан России нового налога – налога с продаж, "надстройки" для НДС. Но с каждым днем ситуация меняется, причем не в самую лучшую сторону. Потому что сейчас налог с продаж может стать лишь одним из новых налогов, которые появятся в стране. Судя по всему, этот налог может быть введен уже в 2015 году. Напомню, речь идет о некоем региональном налоге с продаж (ставка от 3 до 5 процентов), который будет взиматься на кассе при покупке товара или оплате услуги. Правильнее, правда, говорить "возможно, будет взиматься", потому что все-таки в 2012 году президент России пообещал нам, что до конца 2018 года новых налогов не появится.

Но Минфин еще в начале июля признал, что в условиях снижения доходов повышение налогов – единственный способ сбалансировать бюджет. Сейчас в правительстве и Кремле активно рассматривается идея поднять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 2 процентных пункта. Получается, что НДФЛ составит 15 процентов (сейчас 13 процентов), а базовый НДС – 20 процентов (сейчас 18 процентов).

Конечно, справедливости ради стоит отметить, что эта информация, со ссылкой на федеральных чиновников, появилась в отечественной либеральной экономической прессе, и официального подтверждения от Министерства финансов пока нет. Однако дыма без огня не бывает, что подтвердил комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России: "Вероятность 50 на 50: может, налоги будут повышены, а может и нет". Но и это еще не все. Для того чтобы решить проблему дефицита Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), правительство в 2015–2017 годах может взимать взносы не с определенной величины доходов, а со всей зарплаты. Давайте разберем все эти три налога подробней на примере гражданина N. Про налог с продаж можете прочитать в моем прошлом материале.

Как меняется налоговое законодательство

Итак, гражданин N работает в хорошей крупной компании с зарплатой 100 тысяч рублей. То есть на руки он получает 87 тысяч рублей, потому что 13 процентов – его НДФЛ. Если налог повысят до 15 процентов, на руки гражданин N сможет получить только 85 тысяч рублей. Соответственно, это несколько снизит его покупательскую способность и, возможно, приведет к дополнительной экономии. А экономия – это плохо для потребительского спроса. Далее гражданин N идет в магазин, чтобы купить себе товар Т. На ценнике написано: "100 рублей". Это значит, что цена товара без НДС равна 84,75 рубля (НДС, напомню, 18 процентов). Если правительство повысит НДС до 20 процентов, то цена вырастет до 101,70 рубля. Вроде бы немного, но, когда гражданин N придет на кассу, его попросят оплатить еще региональный налог с продаж. С учетом жадности русского человека, этот налог будет 5 процентов, поэтому в итоге гражданин выложит за свой товар 106,79 рубля.

Но при этом отмечу еще один очень важный момент. Продавец товара Т тоже ведь платит НДС! Платит он его, когда покупает сырье и материалы для своего производства. И вряд ли продавец захочет снижать свою маржу (в абсолютном выражении), когда у него растут издержки, поэтому свои затраты он переложит на потребителя, повысив отпускную цену. Добавьте к этому, что его работники начнут получать на руки меньше денег (повышен НДФЛ), поэтому придется или увеличивать заработную плату работников, или нанимать более дешевую рабочую силу. При первом варианте издержки на производство также будут расти, следовательно, и это также будет включено в цену.

Ну и третий момент – страховые взносы. Общая ставка тарифа для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (читай – тот, кто платит тебе зарплату), составляет 30 процентов. В том числе:

• в ПФР – 22 процента;

• в Фонд социального страхования – 2,9 процента;

• в ФОМС – 5,1 процента.

То есть с вашей зарплаты работодатель платит данные взносы. Однако предельная величина доходов каждого физического лица для начисления страховых взносов составит 624 000 рублей. То есть зарплата гражданина N в год – 1 млн 200 тыс. рублей. Но взносы в 30 процентов берутся только с суммы 624 000 рублей. Однако правительство хочет снять ограничитель для взносов в ФОМС – и данный взнос будет выплачиваться уже со всей зарплаты. И если сейчас работодателю гражданина N это стоит 31 824 рубля, то когда "оковы тяжкие падут", это обойдется ему в 61 200 рублей. Как быть? Либо уменьшать зарплаты, либо… увеличивать стоимость товара, издержки на который будут только расти.

Так вот и получается, что товар, за который мы платили 100 рублей в 2014 году, в 2019 году может стоить уже 150–160 рублей! И это, кстати говоря, без учета инфляции, которая уже достигла в июне текущего года уровня 7,8%.

Так что далеко не все спокойно в датском королевстве…

И все это на самом деле следствие. Налоги – попытка решить проблему бюджета, расходы которого необходимо сокращать, а доходы – увеличивать. Вот только это очень болезненно и, на мой взгляд, очень неэффективно. Увеличив налоги, мы снизим покупательскую способность населения и чуть ли не убьем потребительский спрос, а вследствие этого поставим на колени бизнес и производство товаров и услуг. И уж точно убьем желание иностранных инвесторов везти сюда свои деньги. Но вот, на мой взгляд, лучше бы делали все возможное для привлечения инвестиций (с точки зрения законодательства, экономики и экономической безопасности) в эту страну. Тогда бы уж точно ни о каком повышении налогов речи бы не шло.

Константин Цыганков