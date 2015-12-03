Для фермеров предложили ввести налоговые льготы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Госдуме предложили ввести налоговые льготы или специальные выплаты для владельцев дачных участков и небольших хозяйств, торгующих своей продукцией.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что предложение в таком виде вряд ли примут, однако обсуждать эту проблему необходимо.

"Этот законопроект адресован тем, кто выращивает продукцию на продажу. Пока там идет речь о налоговых льготах и о том, что муниципальные органы должны оказывать какие-то меры поддержки. Но это все в общих чертах. Надо сказать депутатам спасибо за то, что они привлекли внимание к этой теме, но сам по себе этот законопроект непроходной", – пояснил он.

По мнению Шелища, помочь фермерам могли бы потребительские кооперативы. "Нужны потребительские кооперативы, как в советское время. Ждать, что дачники, у которых есть большие участки, будут стоять на рынке, не приходится. Власти должны спросить у людей, которые готовы что-то продавать, что им нужно", – добавил он.

Как считают эксперты "Российской газеты", Россия постепенно отходит от подхода к торговле, когда в приоритете было развитие торговых сетей. По их мнению, скоро продовольственные рынки разрастутся и в стране появятся заготовительные компании, которые будут скупать у дачников овощи и фрукты.

Сейчас к предприятиям, занимающимся реализацией сельхозпродукции, слишком много требований. Как отмечают в Союзе потребителей России, легальное оформление всех документов делает этот бизнес бессмысленным.

Напомним, до 27 декабря в городе работают ярмарки выходного дня. Они проводятся в пятницу, субботу и воскресенье, с 8 утра до 8 вечера. Этот график выбрали сами москвичи голосованием в проекте "Активный гражданин". Такие площадки есть в каждом округе столицы.

На ярмарках, как правило, продается сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, произведенные на территории государств – членов Таможенного союза.

Кроме того, с этого года половина торговых мест на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию.

Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. У физлиц также появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и привлекать своих близких родственников.