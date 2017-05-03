Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 13:43

Общество

Археологи обнаружили в Центральном Китае захоронения гуннов

Фото: ТАСС/Zuma/Yang Shiyao

Китайские археологи обнаружили на территории центральной провинции Хэнань 18 древних захоронений гуннов – народа, кочевавшего по территории страны 1,8 тысячи лет назад. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Несмотря на возраст, могилы хорошо сохранились. Они относятся к позднему периоду династии Восточная Хань, это 25–220 годы нашей эры. Почти в каждом захоронении найдены старинные артефакты, например, бронзовые котлы, которые подвешивали над огнем во время приготовления еды. Отмечается, что они присущи кочевым народам.

Также в могильниках нашли бусы, золотые серьги, кинжалы и другие предметы повседневного быта народа. Специалисты подчеркивают значимость захоронения, так как в отличие от всех прочих аналогов, они не тронуты грабителями, что позволяет ученым открыть новые важные детали эпохи.

