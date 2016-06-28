В Москве раздали первые награды победителям ТЭФИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Объявлены первые финалисты главной телевизионной премии страны ТЭФИ. Заветных бронзовых "Орфеев" во вторник днем получили Юлия Высоцкая, ведущая программы "Выездная студия Юлии Высоцкой", создатели передач "Орел и Решка. Кругосветка", "Что? Где? Когда?", "Ревизорро. Новый сезон", а также шоу "Взвешенные люди" и другие. Об этом сообщается на сайте премии. Там же представлен полный список победителей.

Вручение премий проходит 28 июня в два этапа. Днем объявили лауреатов ТЭФИ в категории "Дневной эфир". Обладателей статуэток в категории "Вечерний прайм" назовут сегодня после семи. В этом раз, кстати, число номинаций серьезно выросло – с 24, присуждаемых в прошлом году, до 31 в этом.

За победу в номинации "Утренняя программа" боролись "Доброе утро" (Первый канал), "Утро России" ("Россия 1") и "Утро на 5" (Пятый канал). Лучшим ведущим утренней программы могла стать Светлана Зейналова ("Доброе утро") или Феликс Невелев и Даша Александрова ("Утро на 5"). В номинации "Дневное ток-шоу" могла победить программа "Наедине со всеми", "Открытая студия" или "Школа доктора Комаровского. Классный журнал". Однако со статуэткой ушли создатели "Игры в бисер". В категории "Реалити-шоу", помимо победивших "Взвешенных людей", были представлены проекты "Холостяк" и "Выжить в лесу". "Орфея" в категории "Ведущий спортивной программы" получил Владимир Стогниенко, комментировавший матч "ЦСКА – Спартак".

В категории "Вечерний прайм" номинаций больше. За звание лучшего интервьюера поборются Владимир Познер, Юлия Меньшова и Владимир Соловьев. Лучшим ведущим информационной программы может стать Дмитрий Борисов, Сергей Брилев или Петр Марченко. За статуэтку в номинации "Телевизионный фильм/сериал" поборются "Метод" Юрия Быкова, "Измены" Вадима Перельмана и "Тихий Дон" Сергея Урсуляка. Эти режиссеры будут конкурировать за призы в соответствующей категории. А артистки из этих телевизионных фильмов – Паулина Андреева, Елена Лядова и Александра Урсуляк – будут претендовать на награды как лучшие сериальные актрисы. В номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" чуть больше разнообразия: здесь представлены Константин Хабенский, сыгравший в "Методе", Иван Охлобыстин из "Интернов", а также Дмитрий Нагиев из "Физрука".

ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения и присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств.