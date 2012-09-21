В Гарварде наградили лауреатов Шнобелевской премии

Фото: ИТАР-ТАСС

Церемония вручения Шнобелевской премии за открытия, которые "сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься", состоялась в ночь на пятницу в Сандерс-театре Гарвардского университета. Среди лауреатов этого года оказался россиянин.

Шнобелевская, или, как ее еще называют, Игнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается за самые сомнительные и абсурдные достижения во всех нобелевских номинациях - физике, химии, экономике, литературе, медицине и борьбе за мир.

Шнобелевскую премию мира 2012 года получил российский инженер Игорь Петров. Житель наукограда Снежинск Челябинской области создал технологию, которая может позволить превращать неиспользуемые запасы взрывчатых веществ в алмазы, сообщает РИА Новости.

Среди других лауреатов премии этого года оказались голландские исследователи, которые занимались исследованием факта, почему Эйфелева башня кажется меньше, если склонить голову вправо и американские нейрофизики, которые всерьез озаботились проблемой активности мозга мертвых рыб.

"Шнобелевку" по физике получил британо-американский коллектив ученых за объяснение траектории движения хвоста пони. А "почетную" награду за достижения в области литературы получили сотрудники Счетной палаты США, составившие отчет о количестве отчетов, сданных за год.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Шнобелевскую премию получает россиянин. В 1992 году награды был удостоен член-корреспондент РАН Юрий Стручков за то, что в период с 1981 по 1990 годы опубликовал 948 научных работ, а в 2002 году "шнобелевку" в области экономики разделил с другими компаниями "Газпром", который предложил использовать мнимые числа в сфере бизнеса.