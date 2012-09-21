В Гарварде наградили лауреатов Шнобелевской премии

Фото: ИТАР-ТАСС
Церемония вручения Шнобелевской премии за открытия, которые "сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься", состоялась в ночь на пятницу в Сандерс-театре Гарвардского университета. Среди лауреатов этого года оказался россиянин.
Шнобелевская, или, как ее еще называют, Игнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается за самые сомнительные и абсурдные достижения во всех нобелевских номинациях - физике, химии, экономике, литературе, медицине и борьбе за мир.
Шнобелевскую премию мира 2012 года получил российский инженер Игорь Петров. Житель наукограда Снежинск Челябинской области создал технологию, которая может позволить превращать неиспользуемые запасы взрывчатых веществ в алмазы, сообщает РИА Новости.
Среди других лауреатов премии этого года оказались голландские исследователи, которые занимались исследованием факта, почему Эйфелева башня кажется меньше, если склонить голову вправо и американские нейрофизики, которые всерьез озаботились проблемой активности мозга мертвых рыб.
"Шнобелевку" по физике получил британо-американский коллектив ученых за объяснение траектории движения хвоста пони. А "почетную" награду за достижения в области литературы получили сотрудники Счетной палаты США, составившие отчет о количестве отчетов, сданных за год.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Шнобелевскую премию получает россиянин. В 1992 году награды был удостоен член-корреспондент РАН Юрий Стручков за то, что в период с 1981 по 1990 годы опубликовал 948 научных работ, а в 2002 году "шнобелевку" в области экономики разделил с другими компаниями "Газпром", который предложил использовать мнимые числа в сфере бизнеса.
Самые абсурдные исследования, удостоенные Шнобелевской премииВ 2011 году "шнобелевки" удостоились австралийские биологи, которые путем долгих исследований установили, что самцы одного из австралийских жуков нередко принимают пивную бутылку за самку. Впрочем, не отстали от них японские химики, которые выяснили, сколько васаби надо распылить в воздухе, чтобы разбудить глухого человека, и создали васаби-сигнализацию.
В 2010 году отличились британские ученые, которые изобрели новый метод сбора соплей кита. Собирать ценную субстанцию предполагалось при помощи радиоуправляемого вертолета. А новозеландские физики получили "Шнобеля" за открытие способа спастись от переломов при падениях в зимний период. Ученые предложили людям надевать носки снаружи на обувь.
В 2009 году премию получил президент национального банка Зимбабве за "особые достижения в области математики". Он дал согласие на выпуск купюр номиналом 100 триллионов зимвабвийских долларов. Также потрясла мир ирландская полиция, которая выписала 50 дорожных штрафов некоему Prawo Jazdy, что по-польски означает "водительские права". Представители полиции на награждение не явились.