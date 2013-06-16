Овечкин третий раз стал обладателем приза "Харт Трофи"

Российский хоккеист Александр Овечкин в третий раз стал обладателем приза "Харт Трофи". Он вручается самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ. В этом чемпионате Александр Овечкин - форвард "Вашингтона" - провел 48 матчей, в которых набрал 56 баллов: 32 гола и 24 передачи. Овечкин уже получал эту награду в 2008 и 2009 годах.

Также индивидуальную награду в этом сезоне получил еще один россиянин - голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Он стал лучшим вратарем регулярного чемпионата, отражая в среднем более 93 процентов бросков по воротам за игру.

Александр Овечкин – левый нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Ранее он играл в Суперлиге за московское "Динамо". В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне 2005-2006. В конце 2009 года Овечкин вошел в число 10-и лучших игроков НХЛ десятилетия.

Хоккеист дебютировал в сборной России в 17 лет, став самым молодым игроком сборной за ее историю. В составе национальной команды участвовал в шести чемпионатах мира, а также Олимпийских играх в Турине и Ванкувере.