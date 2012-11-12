Колокольцев намерен разобраться с выдачей наград столичным полицейским

Фото: ИТАР-ТАСС

В МВД решили награждать полицейских только раз в году – 10 ноября, в День полиции. В Центральном аппарате ведомства считают, что подобные меры помогут повысить ценность и уважение к наградам среди самих полицейских. Новый порядок не коснется случаев, когда сотрудники МВД совершили подвиг или заслужили награду в конкурсе профессионального мастерства, пишут "Известия".

МВД решило навести порядок с вручением внутриведомственных наград сотрудникам после распоряжения Владимира Колокольцева. Он просил разобраться в нездоровой ситуации вокруг чествования сотрудников и выдачи им внеочередных званий.

Один из сотрудников ведомства рассказал, что выдача медалей и званий была поставлена буквально на поток, поскольку различные праздники происходят чуть ли не еженедельно. В МВД отмечают День кинолога, День участкового, День ППС и многие другие события.

"Только к 23 февраля в прошлом году были представлены документы на генеральское звание сразу на 30 человек. В Москве генералов буквально штамповали, а на регионы выдавался лимит – не более одного генерала", – сказал он.