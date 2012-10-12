Нобелевскую премию мира присудили Евросоюзу

Фото: nobelprize.org

В норвежском Осло состоялась церемония присуждения Нобелевской премии за заслуги в области укрепления мира. Лауреатом 2012 года стал Евросоюз.

Евросоюз получил награду за работу по предотвращению новых войн на континенте и стабилизации обстановки в Европе.

"Норвежский Нобелевский Комитет решил, что премия мира за 2012 год будет вручена Европейскому союзу. Союз и его предшественники более шести десятилетий вносят свой вклад в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе", - говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Евросоюз представляет собой "братство между народами", и является формой "мирного содружества", считают в Нобелевском комитете.

Напомним, в 2011 году лауреатами стали три женщины - Элен Джонсон Серлиф, Лейна Гбови и Тавакуль Карман за "ненасильственную борьбу за права и безопасность женщин и участие в миротворческом процессе".