Обезвредивших кратовского стрелка полицейских и бойцов Росгвардии наградят

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудников Росгвардии и полиции, участвовавших в операции по обезвреживанию жителя поселка Кратово, расстрелявшего четырех человек, представят к наградам, передает РИА Новости.

По словам командующего Центральным округом Росгвардии генерал-полковника Павла Дашкова, благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава.

Вечером 10 июня мужчина поджег сарай и открыл огонь по прохожим из окна частного дома в Кратове, затем он стрелял по силовикам и забрасывал их гранатами. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще двое были госпитализированы.

Стрелявшему удалось выйти из оцепления, но в результате спецоперации его удалось ликвидировать, четыре сотрудника Росгвардии получили легкие ранения. Все, что известно о ЧП – в этом материале.