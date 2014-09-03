Победители шоу "Я-полицейский" получат медали "За доблесть в службе"

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Участников команды-победителя шоу "Я - полицейский" наградят медалями "За доблесть в службе", сообщили M24.ru в PR-службе телеканала "Россия-2".

Награды вручит министр МВД Владимир Колокольцев. Также на телеканале отметили, что в кастинге на шоу приняли участие около 800 человек: будущие оперативники, эксперты-криминалисты, следователи, сотрудники ДПС, полицейские психологи, и специалисты по экономической безопасности.

"Специально для проекта были сняты 14 оригинальных детективных сюжетов, основанных на реальных событиях", - добавили в PR-службе.

Напомним, 6 сентября на телеканале "Россия-2" начнется показ экстремального шоу "Я - полицейский". В каждой команде будет по пять курсантов академий МВД в возрасте от 20 до 22 лет.

Им предстоит определить подозреваемого по собранным уликам и тип взрывного устройства, пройти полосу препятствий, стрелять и забираться на высотные здания.

Шоу будет выходить в эфир по субботам в 17.05, всего до конца года выйдет семь серий.