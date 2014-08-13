На набережных столицы пройдет Музыкальный полумарафон

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17 августа на столичных набережных пройдет Музыкальный полумарафон. Около 5000 участников соберутся, чтобы пробежать трассу длиной в 21 или 10 километров под музыку. Вдоль дистанции установят сцены, на которых выступят музыканты и диджеи.

Музыкальный полумарафон - это последнее подготовительное мероприятие перед Московским марафоном. Регистрация на забег уже закрылась, однако можно записаться в волонтеры.

Сейчас идет регистрация на главное спортивное мероприятие года - Московский марафон, который состоится 21 сентября. Уже во второй раз классическая марафонская дистанция в 42 километра пройдет по Садовому кольцу, Цветному бульвару, Тверской улице и вдоль стен Кремля.

Традиционно в рамках марафона организуют корпоративную эстафету. Те, кто не готов к длинной дистанции, смогут совершить забег на 10 километров. Всего в марафоне смогут принять участие 15 тысяч человек.

Напомним, регистрация на Московский марафон открылась 8 мая, а уже 18 мая прошел Московский полумарафон. Забег на 21 км прошел по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. 26 июля состоялся "Ночной забег" по Лужнецкой набережной на 10 километров с фонариками.