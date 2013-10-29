Мюзикл "Кабаре" расскажет историю английской певицы Салли Боулз

Фото: ИТАР-ТАСС

2 ноября в концертном зале "Прожектор" покажут мюзикл "Кабаре", рассказывающий историю молодой английской певицы Салли Боулз, которая живет в Берлине 30-х годов. Стоит отметить, что это первый спектакль Светланы Светиковой после рождения ребенка.

В то время, когда на улицах царит тоталитарный режим, посетителей кабаре Kit Kat Club ждут прекрасные девушки и музыка оркестра. Мюзикл посвящен проблеме сохранения счастья и показывает, какую цену нужно заплатить, чтобы заниматься любимым делом в условиях диктатуры.

История спектакля началась в 1966 году, когда "Кабаре" был впервые поставлен на Бродвее. С тех пор было сыграно более 1000 представлений. Постановка спектакля возрождалась еще несколько раз – в 1986 году в Лондоне, в 1987 и 1998 годах - на Бродвее, в 2006 году – во Франции. В 1972 году на экраны вышел музыкальный фильм Боба Фосса "Кабаре" с Джоэлом Греем и Лайзой Минелли в главных ролях. Картина завоевала восемь "Оскаров", три "Золотых глобуса" и четыре премии Национального совета кинокритиков США.

Премьера российской версии мюзикла "Кабаре" в столице состоялась в ноябре 2009 года. Режиссерами-постановщиками российской версии мюзикла стали Наталья Громушкина и Александр Маракулин. Либретто мюзикла перевел сценарист Сергей Плотов. Хореографы - Наталья Терехова и Алексей Карпенко.

В мюзикле дебютировали актеры Игорь Ларин и Дмитрий Волков из театра "Ленком". Также в российской версии приняли участие Наталья Громушкина, Светлана Светикова, Анастасия Стоцкая, Александр Маракулин, Сергей Ли и многие другие артисты, участвовавшие в постановках мюзиклов "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта", "Норд Ост", "12 стульев" и "Чикаго".

Начало – в 19.00, стоимость билетов - от 500 рублей.

