Автор бродвейских мюзиклов Алан Менкен о премьере "Русалочки" и хиппи

Студию "Москвы 24" посетил знаменитый композитор, автор бродвейских мюзиклов "Маленький магазинчик ужасов", "Красавица и Чудовище", "Горбун из Нотр-Дама", "Алладин" и других Алан Менкен. Музыкант прибыл в Москву на открытие театра "Россия", где состоялась премьера спектакля "Русалочка". Он рассказал о процессе написания мюзиклов, бытности хиппи, музыкальных предпочтениях, а также о своих вредных привычках.

О неформальной молодости

– В 70-х я играл в клубах, а в 60-х – на улице. Тогда, во времена хиппи. У меня были длинные волосы и скрипка, я играл регги в Центральном парке. Зарабатывал долларов 10 в день, но в те времена мы играли не только для денег, но и ради развлечения. Я думаю, все мы тогда стали музыкантами, потому что думали, что так нам будет проще знакомиться с девушками. Скрипку я не беру в руки уже давно.

Разница между нами с Дженис (женой) и другими нашими ровесниками была в том, что когда мы встретились, мне было 22, а ей 20. Она была балериной, а я – молодым композитором. Мы жили вместе. Другие могли в это время ездить в туры, зависать с музыкальными группами, а у меня была совершенно другая жизнь. Мы жили в Сити, она ходила на свои занятия, я играл.

О музыкальных предпочтениях

– Сейчас я слушаю классическую музыку: Бетховен, Дебюсси, Плейель. Обожаю Чайковского. Когда я был маленьким, я много слушал его симфонии и всегда рисовал себе картины того, что происходило... Это интересно, потому что меня всегда привлекала драматическая сторона музыки. Музыка и история всегда шли для меня рука об руку, я инстинктивно соединял их вместе.

Как писать мюзиклы

– Для меня нет ничего более волнительного, чем быть в своей студии и сочинять новую песню. В этом смысле я себя представляю архитектором... Поскольку я всегда пишу музыку в контексте театра, сначала важно понять, что это за история, которую мы хотим рассказать. Как мы хотим это сделать, какие музыкальные средства хотим использовать. Мы находим такую историю, в которой есть главный герой, желающий от жизни чего-то большего, однако у него на пути стоит некое препятствие, которое необходимо преодолеть. И часто я начинаю именно с музыки, обычно я работаю за фортепиано.

Когда мы пишем песни, придумываем героев, мы думаем о том, как сделать так, чтобы музыка звучала свежо и ново. Конечно, в оригинальной версии Андерсена не было никакого краба (Себастьян) и точно не было Калипсо. Вы берете историю и делаете ее доступной для той формы, в которой вы будете ее рассказывать. Первое – надо, чтобы это работало для "Диснея". Песни для "Диснея" все о разных культурах, о разных странах и, конечно, о чувствах. Так что вам надо найти способ сделать так, чтобы песни брали за душу, трогали зрителя, чтобы он хотел быть частью этого сказочного мира. Вы создаете такие моменты, которые захватывают дух и придают истории стилистическую оригинальность.

Тот факт, что песня из "Русалочки" Under the Sea выиграла приз Американской киноакадемии за лучшую песню – это сумасшествие. Но это произошло только потому, что она была оригинальная, свежая, умно написанная. То есть смысл в том, что всегда надо находить ключевые моменты, перед тем как писать что-либо. Найти моменты, которые попадут в самую точку, понять, почему они такие особенные. Сначала я отвечаю на все вопросы, и только потом разрешаю себе ударить по клавишам.

Вы в Москве услышите мюзикл "Русалочка" в виде, в котором он никогда еще не исполнялся. Но и постановка в Нидерландах отличается от бродвейской. Мы продолжаем делать небольшие изменения, улучшаем, пытаемся сделать шоу более эффектным. Мы постоянно учимся.

О первом "Оскаре"

– Первый "Оскар" (из восьми) вручил мне Стив Мартин. Я помню, что был в ужасе. Правда. Ты встаешь с кресла и не знаешь, что произойдет в следующий момент. Все, что я знал, это то, что мне дали место рядом с проходом. Это значило, что мне не придется пролезать через много рядов. Ты идешь к сцене, и как будто выходишь из своего тела. Столько людей в зале, и вообще столько глаз на тебя смотрят. Ты начинаешь задумываться о том, а кто ты на самом деле.

О первом приезде в Москву

– Это было несколько лет назад, когда мы ставили "Красавицу и Чудовище". Это было здорово. Мы ужинали в кафе "Пушкин", там была восхитительная настойка на водке – мы пили стопками. Потом там было совершенно потрясающее блюдо из грибов. У меня есть русские корни, и в моей семье тоже готовили борщ. Я его тогда ненавидел, но теперь обожаю.

О вредных привычках

– Мне нравится мартини, джин. Ведь настоящий сухой мартини делается с джином. Обожаю ледяную водку. Раньше курил, но бросил. Я никогда не был курильщиком в полном смысле слова. Однако моя худшая привычка – любовь к еде.