24 ноября 2015, 13:42

Сказка о Золушке получит новую трактовку в Театре мюзикла

Фото предоставлено организаторами

2 декабре в Москве начнутся показы мюзикла "Все о Золушке". Как сообщают организаторы, на сцене театра мюзикла покажут известную сказку в неожиданном свете.

Зрители узнают, действительно ли Крестная – добрая фея, за которую себя выдает, что делает Принц в лесу по ночам и какие секреты хранит Король.

В работе над мюзиклом принимали участие Раймонд Паулс, группа "Слот", Дмитрий Быков и другие.

Кроме того, "Все о Золушке" номинирован на Российскую театральную премию "Золотая маска 2016" в семи номинациях.

Дата: 2–6 декабря, 10 и 13 декабря

Место: Театр мюзикла

Цена: от 500 рублей

