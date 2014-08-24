Крупный пожар на складе в Мытищах локализован

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Крупный пожар в Мытищах локализован. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

По данным МЧС, угроза распространения огня отсутствует. Горит здание по адресу: Осташковское шоссе, строение 1 "Б". Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.

Объявлен повышенный ранг вызова на пожар. На месте происшествия создан штаб пожаротушения.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в дежурную смену в 20.35. На месте возгорания работают 53 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек, 9 единиц техники.