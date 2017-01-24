"Москва онлайн" покажет концерт, вдохвленный работами Гойи и Дали

27 января в ГМИИ имени Пушкина состоится концерт классической музыки, приуроченный к открытию выставки испанских художников "Капричос". Гойя и Дали". Перед гостями выступят лауреаты международных конкурсов: Ирина Красотина и Клаудио Мартинес на фортепиано, Екатерина Корнишина на флейте и Николай Агеев на кларнете.

В программе вечера:



Энрике Гранадос. Пьесы "Маха и соловей" и "Соломенная кукла" из фортепианной сюиты "Гойески".

Антонио Ногера Гиноварт. Сюита для фортепиано в четыре руки "Когда рассветет, мы уйдем".

Сальвадор Бротонс. Соната для кларнета и фортепиано.

Хавьер Монтсальватже. Серенада Лидии из Кадакеса.

Выставка "Капричос". Гойя и Дали" проходит в ГМИИ Пушкина до 12 марта 2017 года. На ней представлены 41 гравюра Гойи и соответствующие им 41 гравюры Дали. Смотрите прямую трансляцию концерта на портале "Москва онлайн" 27 января в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.