Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2015, 17:08

Культура

The Prodigy выпустят миньон The Night Is My Friend

Фото: theprodigy.com

The Prodigy выпустят миньон The Night Is My Friend в дополнение к свежему альбому The Day is My Enemy пятью эксклюзивными версиями оригинальных синглов. Об этом группа объявила на своем сайте.

В продажу альбом поступит 31 июля, а пока что открыт предзаказ. Группа выложит его для онлайн загрузки, выпустит на CD, а также на кассетах, в качестве своеобразного реверанса 90-м годам. В миньон войдут вариации на такие композиции, как Get your fight on, AWOL, Rhythm bomb feat. Flux Pavilion, Rebel radio и The day is my enemy.

музыка The Prodigy

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика