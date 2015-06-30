Фото: theprodigy.com
The Prodigy выпустят миньон The Night Is My Friend в дополнение к свежему альбому The Day is My Enemy пятью эксклюзивными версиями оригинальных синглов. Об этом группа объявила на своем сайте.
В продажу альбом поступит 31 июля, а пока что открыт предзаказ. Группа выложит его для онлайн загрузки, выпустит на CD, а также на кассетах, в качестве своеобразного реверанса 90-м годам. В миньон войдут вариации на такие композиции, как Get your fight on, AWOL, Rhythm bomb feat. Flux Pavilion, Rebel radio и The day is my enemy.