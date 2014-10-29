Dirty Beaches. Фото: Страница группы в Facebook

Канадская lo-fi группа Dirty Beaches прекратила свое существование. Об этом в своем Twitter написал фронтмен коллектива Алекс Чжан Хунтай.

Музыкант продолжит заниматься музыкой уже под другим именем. 11 ноября у Dirty Beaches выйдет альбом Stateless. Заказать его можно здесь.

Напомним, 10 октября музыканты дали концерт в клубе "16 тонн". Стоит отметить, что группа пополнила и без того немалый список коллективов, распавшихся в этому году: Death Grips, The Knife, Crystal Castles, LFO, The Rapture и другие.

C 2007 года Чжан Хунтай кустарным способом записывал и выпускал альбомы - то на аудиокассетах, то просто в сети. А затем попал в поле зрения модной музыкальной прессы. Музыкальные критики прозвали Алекса "Элвисом с того света". Чжан Хунтай пишет мрачные песни, вдохновляясь фильмами Кар Вая и Дэвида Линча. В прошлом году вышел двойной альбом Drifters/Love Is The Devil Алекса. Первая часть пластинки - это прощание с поэтикой предыдущего альбома Badlands. "Вторая часть альбома, введением к которому был саундтрек к фильму Эвана Прософски Water Park, представляет собой репрезентацию экспериментальной импровизации и почти целиком является инструментальной", - сообщили организаторы концерта.



