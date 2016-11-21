Сергей Шнуров исполнил "Музыку для физрука"

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню известному ролью Физрука в одноименном телесериале актеру Дмитрию Нагиеву. Короткое видео исполнения этой композиции музыкант выложил на своей странице в Instagram.
На видео Шнуров исполняет собственную песню "Музыка для мужика", но с измененными словами. "Музыка для физрука. Жизнь тяжела, нелегка. Для физрука музыка, словно глоток воздуха", – поет лидер группы "Ленинград". На заднем фоне можно разглядеть и героя песни – Дмитрия Нагиева в его фирменной "физруковской" кожаной куртке.
[html]
[/html]
Короткий эксперимент музыканта понравился его поклонникам: видео уже заработало более 275 тысяч "лайков".