Сергей Шнуров исполнил "Музыку для физрука"

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню известному ролью Физрука в одноименном телесериале актеру Дмитрию Нагиеву. Короткое видео исполнения этой композиции музыкант выложил на своей странице в Instagram.

На видео Шнуров исполняет собственную песню "Музыка для мужика", но с измененными словами. "Музыка для физрука. Жизнь тяжела, нелегка. Для физрука музыка, словно глоток воздуха", – поет лидер группы "Ленинград". На заднем фоне можно разглядеть и героя песни – Дмитрия Нагиева в его фирменной "физруковской" кожаной куртке.

Видео опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs) Ноя 20 2016 в 8:02 PST

Короткий эксперимент музыканта понравился его поклонникам: видео уже заработало более 275 тысяч "лайков".