У Принса появился виртуальный музей

Коллеги британского исполнителя Принса создали его виртуальный музей, который состоит из 20 сайтов, открытых артистом в разное время. Об этом сообщает издание Billboard.

Учредитель музея Сэм Дженнингс уточнил, что сейчас на портале представлено 12 сайтов, знакомящих с творчеством музыканта. "Всего Принс запустил более 20 порталов о себе, вел аккаунты в соцсетях, общался в чатах с поклонниками по всему миру, – добавил он. – Наш музей не просто архив. Это память о том, что сделал и чего добился Принс благодаря энергичному и целеустремленному интернет-сообществу. Архив создали люди, работавшие вместе с музыкантом. Это работа, основанная на любви, а не на денежном вознаграждении. Мы не будем продавать возможность скачивания и никогда не потребуем членских взносов".

Одна из целей музея – показать современным артистам, как можно грамотно работать с аудиторией. Принс был уверен, что сайты и интернет-поддержка – первые помощники для раскрутки новых песен и альбомов.

Принс скончался 21 апреля в своем доме в Миннесоте.

Он родился в Миннеаполисе, за свою карьеру он выпустил 39 альбомов. Популярность пришла к Принсу после его альбома "1999", который он выпустил в 1982 году. Всего Принс получил семь премий Грэмми. В 1985 году он получил "Оскар" за альбом Purple Rain.

Музыкальное издание Pitchfork называло трек Purple Rain лучшим треком восьмидесятых.