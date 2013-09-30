Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 16:27

"РОСИЗО" и "Стрелка" разработают для музеев единые стандарты

Фото: ИТАР-ТАСС

Сделать российские музеи более посещаемыми, доступными и комфортными постараются Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" и Институт медиа, дизайна и архитектуры "Стрелка". По поручению Министерства культуры они запускают проект "Лаборатория музейных программ", основной целью которого станет разработка единых музейных стандартов.

"Российские музеи - самые интересные в мире. В любом из них - потрясающая коллекция, замечательные выставки, уникальный коллектив. И единственное, чего им, увы, нередко не хватает - это зрители. К сожалению, даже самые посещаемые наши музеи пока уступают своим зарубежным "коллегам"", - сообщает министр культуры Владимир Мединский.

По мнению Мединского, главная задача проекта "РОСИЗО" и "Стрелки" заключается в том, чтобы сформировать такой музейный "госстандарт", который будет включать в себя список всего, что непременно должно быть в любом музее: современные виды экскурсий, пандусы или лифты, кафе и скамейки для посетителей, специальные детские программы, музейные абонементы и прочее. "Было бы правильно разработать минимум два таких стандарта: для городских музеев и музеев-усадеб", - считает Мединский.

Когда стандарты будут сформированы, "РОСИЗО" и институт "Стрелка" должны будут помочь российским музеям реализовать их на практике. Функции государственного оператора проекта возьмет на себя "РОСИЗО".

