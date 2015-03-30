Музей армянской культуры откроется в Москве 22 апреля

Фото: предоставлено комитетом по туризму и гостиничному бизнесу

22 апреля в Москве откроется армянский музей, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному бизнесу.

Заработает музей на территории кафедрального собора Армянской апостольской церкви. Он займет пять залов, где можно будет познакомиться с культурой, историей, национальной одеждой и обычаям армянского народа.

На выставке появятся интерактивные экспозиции, посвященные армянской музыке, быту в разных эпохах, поэзии и культуре. Кроме того, в музее можно будет пролистать книгу "Первый геноцид XX века". Изображения страниц будут отображаться на большом экране, что позволит представить масштаб совершенного геноцида против армянского народа.

Еще одна интерактивная экспозиция – экран с глобусом. Нажав на любую точку мира, можно будет узнать, сколько на этой территории проживает представителей армянской диаспоры.

Напомним, Федеральные власти планируют разместить на ВДНХ ряд крупных музейных экспозиций. Рассматриваются варианты организации в павильонах выставок Государственного музея искусств народов Востока, Российского военно-исторического общества и "РОСИЗО", Государственного центрального музея кино, Объединенной ракетно-космической корпорации и других учреждений.

"У нас есть идея использовать уникальную реорганизацию, преображение ВДНХ, которое сейчас делает Москва, с целью создания там новых музеев и выставочных павильонов Министерства культуры, выставочных павильонов военно-исторического общества и постоянно действующих выставок по истории России по образцу "Романовы-Рюриковичи", – заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Сергей Собянин сообщил, что такие выставки могут открыться на ВДНХ уже в 2015 году.

"Я думаю, что в следующем году мы создадим экспозицию тех замечательных выставок, которые прошли в "Манеже". Они будут работать на ВДНХ уже в постоянном режиме. И еще у нас в планах там – Музей Востока", – отметил мэр Москвы.