Суббота24: Москва Маяковского, китайские народные танцы и новые фильмы

Москва Маяковского, китайские народные танцы и новые фильмы и еще 21 событие на субботу, 24 января.

10.00 Гуляем по Москве Маяковского вместе с M24.ru

Фото: m24.ru

Прогулка по городу – отличный вариант для начала дня. Сетевое издание m24.ru совместно с друзьями из экскурсионного проекта Street Adventure подготовили квест по Москве Маяковского. Читатели m24.ru получат возможность узнать занимательные факты и ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) – это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг! О регистрации на квест можно прочитать здесь.

Цена : участие в квесте бесплатное

: участие в квесте бесплатное

11.00-20.00 Идем на выставку кардиохирурга

Фото: ekaterina-fondation.ru

В фонде культуры "Екатерина" проходит выставка работ из коллекции известного кардиохирурга, профессора, доктора медицинских наук Михаила Алшибая. Как отмечают организаторы, собрание коллекционера – это его своеобразная автобиография. Проект "Хирургия" состоит из четырех разделов: это "Рождение", "Искусство", "Любовь" и собственно "Хирургия".

Например, в рамках "Рождения" можно узнать историю Батума (родного города Алшибая), который во время Первой мировой войны был оккупирован британцами. Тематическая экспозиция включает почтовые марки, фотографии, рисунки, а также мундир военного губернатора Батума и генерала Кука-Коллиса. В экспозицию "Искусство" вошли произведения художников, которыми интересуется коллекционер. "Хирургия" рассказывает о работе Алшибая, а "Любовь" объединяет все части выставки.

Место : Фонд "Екатерина" : Фонд "Екатерина" Цена: вход платный



12.00 Покупаем авторские вещи

Фото: artplay.ru

24 и 25 января в центре дизайна Artplay пройдет зимняя ярмарка Art Weekend. Здесь будут продавать теплые шарфы, шерстяные шапки, авторские украшения и керамику, игрушки, валентинки и многое другое. Посетителей Art Weekend пригласят также на мастер-классы. Можно будет самостоятельно сделать серебряные кольца и кулоны. Самых маленьких гостей ярмарки научат создавать картины из цветного песка.

Место : центр дизайна Artplay : центр дизайна Artplay Цена: вход свободный



12.00-22.00 Смотрим независимое кино

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В эти выходные в Москве завершится Международный фестиваль современного независимого кино "2morrow/Завтра". В его рамках показывают лучшие авторские картины, участвовавшие в мировых фестивалях в 2014 году: в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Торонто. Часть фильмов вошли в списки лучших, другие были выдвинуты своими странами на "Оскар".

Так, в субботу покажут документальный фильм об известном китайском художнике Ай Вэйвэе – "Ай Вэйвэй: Фейковое дело", израильскую комедию "Мотивация ноль" и другие хорошие фильмы. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Место: Музей Москвы и Центр документального кино Музей Москвы и Центр документального кино Стоимость: вход платный



13.00 Лепим креативного снеговика

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Четвертая арт-битва снеговиков пройдет 24 января на площади Парадов Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Лепить снеговиков можно любого цвета и размера – ограничений нет. В качестве украшений разрешено использовать аксессуары, одежду или краски. Лучших снеговиков выберут в номинациях "Снеговик Классик", "Снеговик original", "Детский снеговик", SNOWSHOW, "Снежный возраст", "Хорошая SNOWость", Snow power, "Снеговик International".

Не забудьте зарегистрироваться! Подробности – здесь.

Организаторы предупреждают, что битва состоится только при снежной погоде.

Место : площадь Парадов Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах : площадь Парадов Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах Цена: бесплатно



13.00-14.00 Ищем клад в "Музеоне"

Фото: muzeon.ru

В парке искусств "Музеон" до 28 февраля каждую субботу проходят квесты для детей – малыши разгадывают головоломки и ищут клад. В рамках детских квестов участники не только ищут клад, но и узнают историю парка, знакомятся с его необычными скульптурами. Дети ищут человека-ежа, играют в интеллектуальный хоккей и прятки, считают зайцев деда Мазая.

Место : "Музеон" : "Музеон" Цена: участие платное



13.00 и 17.00 Идем на детский спектакль в Театр наций

"Афиша": В Театре наций покажут спектакль "Детский сад стихов"

Роберт Льюис Стивенсон, автор книги "Остров сокровищ", написал множество стихотворений для детей. Его сборник "Детский сад стихов" стал основой для одноименного спектакля в Театре наций. Интересно, что это первый опыт постановки детских спектаклей для театра. Режиссер обещает: все зрители, независимо от возраста, смогут хотя бы на час перенестись в мир, который видят и чувствуют малыши. Их ждут феи, корабли, мечты о будущем, живая музыка и тихий, честный разговор по душам.

Место : Театр наций : Театр наций Цена: вход платный



14.00 Смотрим на обнаженные тела Спенсера Туника

Фото: ruarts.ru

До 31 января в галерее актуального искусства RuArts проходит выставка американского фотографа Спенсера Туника. Он прославился инсталляциями, состоящими из тысяч обнаженных тел на фоне урбанистических пейзажей. Добавим: для своих инсталляций фотограф организовывает флешмобы обнаженных. Самый крупный из них прошел в 2007 году в Мехико.

Место : галерея актуального искусства RuArts

: галерея актуального искусства RuArts

14.00-15.00 Изучаем общественную роль шоурумов

Фото: artplay.ru

В субботу в ISH wear shop на Artplay пройдет лекция архитектора Оксаны Веселковой. Дизайнер марки ok’s box продемонстрирует потенциал небольших магазинов-ателье как площадки для общения специалистов моды и мультидисциплинарной лаборатории.

Место : Artplay : Artplay Цена: бесплатно



12.00 и 15.00 Учим детей полезному

Фото: park.sokolniki.com

Если вы хотите научить детей чему-то полезному, то отправляйте их на мастер-класс по кулинарии и этикету от "Академии домашних волшебников". На занятиях ждут детей от четырех до 17 лет. Уроки будут проходить в "Сокольниках" каждую субботу до конца января. На этой неделе ребят научат готовить картофельные зразы с яйцом и луком.

Место : ПКиО "Сокольники" : ПКиО "Сокольники" Цена: вход платный



16.00 Спускаемся в зорбе с самой большой трассы в городе

Фото: parkfili.com

Зорбинг – это экстремальный спуск по трассе внутри прозрачной сферы. В парке "Фили" работает первая и единственная в городе стационарная трасса для зорбинга. Ее протяженность – 78 метров, а перепад высот – около 2,5 метра. Покататься можно каждый день. Записи не требуется.

Место : парк "Фили", аттракцион находится слева от главной аллеи : парк "Фили", аттракцион находится слева от главной аллеи Стоимость: аттракцион платный



17.00 Учимся китайским народным танцам

Фото: parkfili.com

Сразу после экстремального спуска в зорбе можно сходить на мастер-класс по китайским народным танцам. Он проходит здесь же – в арт-студии в парке "Фили". В субботу посетителей ждет "китайский день". Помимо танцев, гости смогут заняться дыхательной гимнастикой.

Место : парк "Фили"

: парк "Фили"

17.00-19.00 Знакомимся с творчеством Питера Брейгеля Старшего

Фото: punktum.ru

В культурном центре "Пунктум" в субботу состоится лекция Дарьи Дмитриевой о жизни и творчестве знаменитого голландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Эксперт расскажет о процессе формирования сложного выразительного языка художника, который известен своими многофигурными композициями и бытовыми зарисовками.

Место : культурный центр "Пунктум" : культурный центр "Пунктум" Стоимость: вход платный



18.00-19.00 Воплощаем мечты

Фото: brainmania.ru

В центре BRAINMANIA пройдет лекция для любителей отложить дела и мечты на потом. Слушатели смогут понять, что заставляет их бояться и сомневаться в себе, научатся собираться для того, чтобы выполнить задуманное, а также сделают упражнение на тренировку силы воли.

Место : BRAINMANIA : BRAINMANIA Стоимость: вход платный



19.00 Узнаем про геном

Фото: arhe.msk.ru

Популярный лекторий "Архэ" приглашает на лекцию "Как собрать геном из миллиарда кусочков? Компьютеры и современная биология". Слушатели узнают из лекции о том, как работает установка чтения ДНК (секвенатор), как реконструируется последовательность генома, почему суперкомпьютеры, спроектированные для физических расчетов, не подходят для современной биологии, что делать с последовательностью генома после реконструкции и другие интересные детали.

Место : культурно-просветительский центр "Архэ" : культурно-просветительский центр "Архэ" Стоимость: вход платный



19.00 Смотрим комедию с Джимом Керри в главной роли

Фото: imdb.com

В этот четверг, 22 января, в прокат вышло продолжение культовой комедии "Тупой и еще тупее". Главные роли исполнили все те же Джим Керри и Джефф Дэниелс.

В новой части фильма лучшие друзья Гарри и Ллойд узнают, что у первого есть ребенок, о существовании которого он не догадывался. Эксцентричные герои отправляются в путешествие, чтобы отыскать наследницу Гарри. Ей оказывается симпатичная девушка, которая живет в приемной семье.

Добавим, что продолжение фильма вышло спустя двадцать лет после первой части.

Стоимость: цена билета зависит от кинотеатра

цена билета зависит от кинотеатра

20.00 Смотрим на древнейшие свидетельства творчества

Фото: Chitalcafe

В субботу представитель России в Международной федерации организаций по изучению первобытного искусства Арсен Фараджев поделится с посетителями "Читалкафе" своими знаниями о творчестве первых людей. Речь пойдет о манупортах – отпечатках ладоней, древних бусах, чашеобразных предметах и других свидетельств представлений первобытного человека о прекрасном.

Место : "Читалкафе" : "Читалкафе" Стоимость: вход платный



20.00 Гуляем по московским тропикам

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В "Аптекарском огороде" проходит фестиваль "Тропическая зима". В оранжереях Ботанического сада посетители увидят настоящий тропический лес с уникальными орхидеями, импровизированное экваториальное болото с плотоядными растениями и небольшую пустыню с различной живностью.

Место : "Аптекарский огород" : "Аптекарский огород" Стоимость: вход платный



19.00 Смотрим междисциплинарный спектакль в Центре Мейерхольда

Фото: meyerhold.ru

В Центре имени Вс. Мейерхольда до 25 января проходит камерный фестиваль "Три дня современного танца". В субботу в Большом зале покажут междисциплинарный спектакль, построенный на законах музыки, драмы и движения. Вдохновившим создателей спектакля понятием стала деконструкция.

Место : Центр имени Вс. Мейерхольда : Центр имени Вс. Мейерхольда Стоимость: вход платный



19.00 Слушаем новый альбом группы Xandria

"Афиша": В клубе Volta пройдет концерт группы Xandria

Известная метал-группа Xandria возвращается в Россию с презентацией альбома Sacrificium. Концерт пройдет в клубе Volta. На нем музыканты не только сыграют свежие песни, но и покажут фанатам свою новую вокалистку – голландку Диану ван Гирсберген.

Место : клуб Volta : клуб Volta Стоимость: вход платный



20.30 Идем на концерт австралийских музыкантов Nite Fields

<a href="http://nitefields.bandcamp.com/album/depersonalisation">Depersonalisation by NITE FIELDS</a>

В клубе Powerhouse выступит австралийская пост-панк группа Nite Fields. Сыграют они за несколько недель до релиза альбома, поэтому, может быть, в сет-лист войдет пара свежих треков.

Место : клуб Powerhouse : клуб Powerhouse Стоимость: вход платный



23.00 Идем на вечеринку Robinson Depositories

Фото: Robinsons Depositories

24 января в Hub Bar состоится 11-я по счету вечеринка от ребят из Robinson Depositories. Хедлайнером станет электронщик Dirty Owl (Beautumn), участник Sleepy Town Manufacture. Свои сеты также представят основатель Robinson Depositories JAY, основатель лейбла Hyperboloid Сергей SΛB Сабуров, основатель Capuital Bass Олег FSTEP и KLEPALOV.

Место : Hub Bar : Hub Bar Стоимость: вход бесплатный



В течение дня Смотрим фильм, претендующий на девять "Оскаров"

Фото: imdb.com

В прокат вышла драма "Бердмэн", номинированная сразу на девять "Оскаров". В центре сюжета – немолодой актер Ригган. Много лет назад мужчина прославился благодаря роли супергероя Бердмэна, но спустя время о нем забыли. Ригган хочет вернуть прежнюю славу и доказать себе, что еще на что-то способен. Поэтому он берется за постановку собственной пьесы о любви на Бродвее. За день до премьеры герой встречает женщину-критика из The New York Times, которая повлияет не только на судьбу спектакля, но и на жизнь самого Риггана.