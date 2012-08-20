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Культура

20 августа 2012, 16:22

Выставка правнука Льва Толстого откроется в Пушкинском музее

музеи живопись выставки ГМИИ им. А. С. Пушкина

Олег Толстой. Часовня / с сайта http://www.pushkinmuseum.ru

Юбилейная выставка художника Олега Толстого (1927-1992) под названием "Олег Толстой. Заповедный пейзаж" открывается в Государственном музее А.С. Пушкина 21 августа в 14.00. На ней будет представлено более 80 живописных и графических работ художника, выполненных в 50-90-е годы ХХ века. Часть работ выставляется впервые.

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие приурочено к традиционному съезду дворянского рода Толстых, который проходит в России раз в два года в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна". Сам художник является правнуком великого писателя.

Экспозицию откроют племянник художника, директор музея-усадьбы "Ясная поляна" Владимир Толстой, а также дети живописца – художница Наталья Толстая и телеведущий Петр Толстой.

Олег Толстой родился в Югославии. Только в 1945 году его семья вернулась на родину. С 1949 по 1953 год он учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства, затем до 1956 года - в МГХИ имени В.И.Сурикова.

В 1957 году Олег Толстой был удостоен II премии за картину "Первая Конная" на международной выставке в Москве, посвященной VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Первая персональная выставка художника состоялась в 1985 году, после которой он отправился в Сибирь и написал серию картин "Озеро Байкал". В 1980-е годы художник много работал над пейзажами в Ясной Поляне, на Академической даче под Вышним Волочком и в других "толстовских" местах России.

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