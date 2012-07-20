Выставка работ психически больных людей открыта в Москве

ИТАР-ТАСС

Выставка «Иные. Коллекция Аутсайдер Арт. Ярославль» открыта в музей-центре на улице Тверской, 14, сообщает Департамент культуры.

Коллекция собиралась в психиатрических клиниках больше 30 лет, и сегодня она включает в себя более четырех тысяч работ.

Произведения аутсайдер арт – это творчество людей, мироощущение которых находится на границах здорового и болезненного состояний сознания.

Все работы очень разные, но все они интересны своим загадочным миром инобытия, отмечается в материале.

Творчество психически больных людей интересно своими образами и моделями мира. Они необычны, неуправляемы и искренни в своих высказываниях, говорится в тексте.

Наиболее известный российский художник-аутсайдер Александр Лобанов около 56 лет провел в загородной больнице «Афонино» под Ярославлем.

Куратором выставки выступил ассистент кафедры психиатрии Ярославской государственной медицинской академии, вице-президент СИПЭ (Международное общество психопатологии экспрессии) Владимир Гаврилов.

Выставка продлится до 20 августа в московском музей-центре на улице Тверской, 14.