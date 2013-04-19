На льготную аренду в столице претендуют еще восемь инвесторов

Фото: Москва 24

На льготную арендную ставку по принципу "1 рубль за квадратный метр в год" претендуют еще восемь инвесторов, которые начали реставрировать памятники истории и культуры до утверждения соответствующей программы, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

"На рассмотрении в нашем департаменте находятся восемь заявок от таких инвесторов. Однако предоставить право льготной арендной ставки мы сможем только после тщательной проверки. Не все пользователи брали в аренду памятники в аварийном состоянии, многие объекты требовали только косметического ремонта", - заявил глава департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

Отметим, сейчас в Москве продолжается реставрация архитектурных памятников и фасадов исторических зданий. Мэр города Сергей Собянин предложил привлекать в эту область больше частных инвесторов. Взамен они получают выгодные условия, в частности, аренду по цене один рубль за квадратный метр в год.

Разрушенные памятники архитектуры столицы можно будет купить. В этом случае инвестор обязуется полностью восстановить культурный объект.

Дом Муравьева-Апостола одним из первых попал в программу "рубль за метр". Реставрация дома обошлась потомку знаменитого декабриста в 12 миллионов евро. Банкир из Швейцарии Кристофер Муравьев-Апостол решил спасти фамильный особняк от разрушения 12 лет назад, здание тогда было в аварийном состоянии. Все эти годы он финансировал восстановление из своего кармана, плюс платил аренду в 200 тысяч рублей в месяц.

На торги по льготной аренде памятников культуры в этом году планируется выставить около 50 объектов. За прошедший год арендаторов в рамках программы "1 метр - 1 рубль" обрели семь объектов культурного наследия. Реставрация первых из них - "Дома с кариатидами" и "Городской усадьбы XVIII - XIX вв." - завершится до конца нынешнего года.