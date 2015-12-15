Москва многонациональная: как музеи помогают выстраивать диалог культур

Фото предоставил Иван Гринько

Как музеи могут помочь наладить культурный диалог между москвичами и мигрантами, почему выставочные комплексы нужно использовать как СМИ для формирования национальной идентичности горожан и что общего у Владимира Набокова и рабочего из Средней Азии – об этом в интервью m24.ru рассказал кандидат исторических наук, директор НП "Проект Этнология" Иван Гринько.

– Чем сегодня должны заниматься музеи?

– Информационная функция музея умерла, когда появился интернет. Это надо признать. Сегодня музеи должны начать выполнять социокультурную функцию: работать с населением, интерпретировать и накапливать информацию, становиться местом встречи и культурного диалога. В этом направлении пошли ведущие выставочные комплексы мира. Мы пока в этом вопросе отстаем, так как продолжаем воспринимать музей как нечто архаичное и ненужное.

Музей сегодня, по сути, стал одним из вариантов СМИ. Музеи дают возможность влиять на национальную политику, становятся инструментом мягкой силы, то есть формируют через культуру и образование новые культурные образы.

В России доверие к СМИ утеряно. Но музеи по-прежнему остаются институтами с высоким кредитом доверия. У большинства людей есть ассоциация, что в них выставляются лучшие образцы, то, что проверено временем. Музеи обращаются к прошлому, формируя коллективную память. Иногда даже не ставя перед собой подобной цели, они создают те образы, которые соединяют сообщества. Сейчас в России и в Москве музеи практически не используют этот ресурс для работы по формированию национальной идентичности, но могли бы.

Музеи – это пространства, где формируется культурная память общества, утверждает кандидат исторических наук, культуролог Иван Гринько. Выставочные пространства можно использовать для работы с национальной политикой и повышения уровня толерантности в обществе. За свою работу в этом направлении молодой ученый в конце ноября получил приз в федеральном конкурсе научно-публицистических работ исследователей в области государственной национальной политики и управления миграционными процессами, который проводил Музеи – это пространства, где формируется культурная память общества, утверждает кандидат исторических наук, культуролог Иван Гринько. Выставочные пространства можно использовать для работы с национальной политикой и повышения уровня толерантности в обществе. За свою работу в этом направлении молодой ученый в конце ноября получил приз в федеральном конкурсе научно-публицистических работ исследователей в области государственной национальной политики и управления миграционными процессами, который проводил Московский дом национальностей



– Как музеи могут формировать толерантность в обществе и национальную идентичность?

– Музей должен демонстрировать внутреннюю связь всех культур. Например, так работает самый большой музей в Европе – Бранли, который находится в Париже. Этот музей посвящен истории мировых культур. В нем выставляется традиционное искусство различных народов, чтобы посетитель мог увидеть, что все культуры связаны. Когда люди попадают в этот музей, они понимают, что все мы имеем общие культурные и исторические корни. Так мы становимся ближе друг к другу. Музей формирует толерантность к другим культурам и людям не напрямую, а через художественное и эстетическое восприятие.

– Какие еще есть в мире интересные примеры работы музеев с национальной тематикой?

– В англо-саксонской традиции развито направление, когда создаются крупные музейные комплексы, в которых представлены культуры всех народов страны. Например, в Новой Зеландии большой музейный комплекс Те Папа состоит из двух частей. Первая часть посвящена английским переселенцам, а другая – маори. Музей представляет собой символическое признание, что в стране существуют две большие этнические группы, которые живут вместе, и у них есть единая история.

Примерно по такому же принципу работают музеи в Канаде. Там есть Музей цивилизаций, где представлена культура аборигенов и всех переселенцев. Каждой диаспоре уделено место в истории страны. Это хорошие примеры работы по формированию гражданской идентичности. Подобные проекты можно было бы делать и у нас.

– Что сейчас делается в этом направлении в Москве?

– Пока практически ничего. Как это ни прискорбно, но Москва – единственная столица в мире без этномузея. Они есть даже в Адисс-Абебе и Приштине, а в Москве нет. Мы с Дмитрием Полетаевым, директором Центра миграционных исследований предлагаем создать в Москве Музей миграции, чтобы там показать, как формируется культурное пространство современного города. Но пока не удается реализовать этот проект. Если говорить о немузейных проектах, то мой коллега этнолог Игорь Савин проводит встречи между москвичами и мигрантами. Для столицы как для большого города актуальная проблема, что люди не знают соседей. Такие встречи позволяют людям, которые живут в одном доме, познакомиться и пообщаться. Это очень интересная локальная история, которая может иметь хорошие перспективы.

Фото: m24.ru



– Я верю, что такой проект может быть локально успешным на Белорусской. Но в целом москвичи относятся к мигрантам с опаской.

– Про мигрантов в последние годы создался стереотип, что это не очень образованные люди из Средней Азии. Но это не так, мигранты очень разные. Миграция – это неотъемлемая часть человеческой натуры. Каждый москвич рано или поздно может стать эмигрантом. Надо не забывать, что многие великие люди были мигрантами, вынужденными или нет – это уже другой вопрос.

Например, можно вспомнить отечественных нобелевских лауреатов по литературе. Просто представьте, если в музее мы поместим на одной стороне портреты Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Владимира Набокова, а на другой стороне повесим портреты московских гастарбайтеров и напишем для них общую подпись: "Эти люди были вынуждены покинуть свою страну в силу разных обстоятельств и жить в иноязычной атмосфере, где им было тяжело". Экспозиция перевернет взгляд на вопрос миграции. Может, тогда негатива к слову "мигрант" станет меньше.

Кроме того, сама Москва – многонациональный город. Москвичи ведь тоже разные. Среди них есть этнические общины, которые живут в городе уже 300–400 лет. Посмотрите, например, на топографию Москвы: Большая Грузинская улица, Малая Грузинская улица, Армянский переулок. Эти же названия улиц появились в столице неслучайно.

– Что городу могут дать этномузеи?

– Кроме того, что музеи помогают формировать национальную идентичность, создают этнокультурный образ страны, они дают массу социальных эффектов. Если в музеях Москвы будет представлена информация о различных культурах и людях, принадлежащих к разным этническим группам, которые живут в городе, то это благоприятно скажется на общей эмоциональной обстановке в городе.

Если мигранты увидят информацию о своей стране и истории в музее, то для них это будет показателем их значимости. Уважение со стороны горожан к своей культуре они будут переносить на себя. Тогда мигранты будут по-другому относиться к городу, в котором сейчас живут. Это уже не просто место, куда я приехал заработать, а место, где я живу, где я должен вести себя соответствующее, ведь здесь ко мне относятся с уважением.

Кроме того, этническая тематика сейчас чрезвычайно популярна в мире – тот же музей Бранли посещают 1,5 миллиона человек. Соответственно, этномузеи – это новые туристы, а каждый турист приносит городу в среднем 100 евро в день. Очень простая арифметика.