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Происшествия

14 августа 2012, 16:46

Из музея-заповедника "Бородино" похищено 69 экспонатов

музеи Московская область кражи криминал

ИТАР-ТАСС

Из Бородинского военно-исторического музея-заповедника украдены 69 экспонатов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пропажа предметов, представляющих историческую ценность, была обнаружена в ходе прокурорской проверки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в музее отсутствуют 69 предметов музейного фонда, из которых 39 - исключены из учетной документации с нарушением установленного порядка, 24 (картины, икона, книга, пулемет Дегтярева, личные вещи участников боев) и 4 знака ордена железного креста 1939 года - похищены.

После изучения материалов проверки Можайский городской прокурор вынес постановление о направлении их в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в Следственный отдел ОМВД России по Можайскому району. По факту хищения предметов возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Кто подозревается в хищении экспонатов, в прокуратуре не уточнили.

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