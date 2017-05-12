Реставрация Успенского собора Московского Кремля займет более пяти лет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новый этап реставрации Успенского собора Московского Кремля стартует в 2017 году. По предварительным прогнозам, работы будут продолжаться более пяти лет, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, закрывать собор в период реставрации не планируют: храм по-прежнему будет принимать посетителей, здесь будут проходить богослужения.