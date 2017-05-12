Реставрация Успенского собора Московского Кремля займет более пяти лет

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Новый этап реставрации Успенского собора Московского Кремля стартует в 2017 году. По предварительным прогнозам, работы будут продолжаться более пяти лет, сообщает Агентство "Москва".
Как пояснила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, закрывать собор в период реставрации не планируют: храм по-прежнему будет принимать посетителей, здесь будут проходить богослужения.
До ХVll столетия храм также выполнял роль усыпальницы митрополитов и патриархов, а после Октябрьской революции в нем открыли музей. Богослужения в соборе были возобновлены в 1990 году.
В декабре 2016 года завершилась реставрация живописи на восточной стене Успенского собора. По словам научного сотрудника музеев Московского Кремля Ольги Захаровой, специалисты поставили своей целью сохранить не только историческую основу живописи конца XV века, но и те красочные слои, которые появились на разных этапах реставрации в XIX–XX столетиях.