11 марта 2014, 18:45

Культура

Мобильный гид по Покровскому собору появился в AppStore

Фото: itunes.apple.com

В AppStore 11 марта появилось новое приложение - "Музейный гид. Покровский собор". Путеводитель по памятнику архитектуры и филиалу Государственного исторического музея содержит не только полную информацию об объекте культуры, но также аудиогид, фотогаларею и список ответов на популярные вопросы о Соборе. Кроме того, пользователи смогут рассмотреть убранство храма с помощью круговой панорамы.

Приложение расскажет пользователям историю памятника, познакомит со стоимостью билетов, поможет спланировать визит в музей. Скачав приложение, можно будет отправиться в виртуальное путешествие по Покровскому собору и посетить даже те площадки, которые для обычных гостей закрыты.

Приложение доступно для скачивания всем обладателям гаджетов Apple.

