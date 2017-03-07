Обыски в центре Рерихов проводились в рамках дела о мошенничестве

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Обыски в Международном центре Рерихов проводились в рамках дела о мошенничестве, сообщает телеканал "Москва 24".

"То что происходит сегодня, музей к этому не имеет никакого отношения. Насколько я знаю, это проводится СУ МВД по России в рамках какого-то уголовного дела видимо связанного с "Мастер-банком". Никакого отношения ни к нашему музею, ни к музею Рериха это напрямую не имеет. И к нашему имущественному спору с МЦР по поводу усадьбы тоже", – об этом сообщил генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов.

Из-за обысков музей могут закрыть на несколько дней.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие располагает информацией о передаче музею картин Николая и Святослава Рерихов фигурантом уголовного дела о мошенничестве в период с 1990 по 2010 годы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество".

В 2016 году фигуранту было предъявлено обвинение. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обыски могут быть связаны с делом о банкротстве "Мастер-банка". В прошлом году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. Сейчас Булочник находится в в федеральном розыске.

Во время обысков следователи изъяли 200 экспонатов, а всего в музее около тысячи произведений. Из центра вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.

Из-за обысков и изъятия картин музей могут закрыть на несколько дней.