06 декабря 2012, 16:39

Культура

Музей Маяковского закрывается на реконструкцию

Фото: ИТАР-ТАСС

Музей Владимира Маяковского, открытый в 1989 году, закрывается на реконструкцию, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Здание нуждается в капитальном ремонте – в 2010 году там полностью отключилась система вентиляции, в настоящее время все коммуникационные системы находятся в аварийном состоянии. Музей откроется в 2014 году.

Также в 2013 году в Москве пройдут мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения Маяковского и столетнему юбилею русского футуризма. В программе запланированных мероприятий – размещение материалов о поэте в "Поезде поэзии" столичного метро, совместная выставка с Государственной Третьяковской галереей, экспозиция в Доме Чехова, а также проект "практика в Государственном музее В.В. Маяковского", в ходе которого студенты примут участие в создании электронной библиотеки музея.

