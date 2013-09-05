Форма поиска по сайту

05 сентября 2013, 19:32

Культура

Объединенный музей Льва Толстого возглавит директор "Ясной поляны"

Русский писатель Лев Толстой. Репродукция Фотохроники ТАСС.

Государственный музей Льва Толстого в Москве и тульскую "Ясную поляну" - два крупнейших музея, посвященных жизни великого русского писателя - в ближайшее время будут организационно объединены.

Возглавит объединенный музей директор музея "Ясная поляна" Екатерина Толстая, сообщила в четверг праправнучка писателя - заведующая отделом развития Государственного музея Льва Толстого Фекла Толстая.

О сроках создания единой структуры не сообщается.

Решение Минкультуры России о слиянии музеев было принято в прошлом году, но все еще решаются вопросы, связанные с собственностью, пояснила Фекла Толстая на презентации портала "Весь Толстой в один клик".

На портале к 185-летию со дня рождения писателя будет представлено 90-томное собрание сочинений Толстого в электронном виде.

