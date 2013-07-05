Форма поиска по сайту

05 июля 2013, 15:15

Культура

В "Детском мире" на Лубянке откроется музей детства

Фото: ИТАР

В "Детском мире" на Лубянке появится музей детства. Заработает он в декабре 2014 года, одновременно с официальным открытием магазина после ремонта.

Экспозиция площадью около 100 квадратных метров будет располагаться на седьмом этаже. Посетить музей можно будет совершенно бесплатно, сообщает комитет по туризму Москвы.

В коллекции будет два раздела − собственно "Музей детства" и "Музей торгового предприятия (магазина)". По замыслу организаторов, это должно сделать ее интересной как для маленьких, так и для взрослых.

