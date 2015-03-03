Музей имени Щусева запустит экскурсии по постройкам архитектора Мельникова

Фото: M24.ru
Музей архитектуры имени Щусева запустит автобусные экскурсии по московским постройкам архитектора Константина Мельникова, среди которых Бахметьевский гараж и Дом культуры имени Русакова. Об этом журналистам рассказал директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.
Эти экскурсии станут дополнением к экскурсиям по дому архитектора в Кривоарбатском переулке.
Сейчас в доме-музее проходят предреставрационные обследования, описываются предметы обстановки и архив. Кузнецов отметил, что опись завершена на 75 процентов. В ходе работ были обнаружены новые находки, которые "больше раскроют творчество Мельникова".
Кузнецов добавил, что недавно Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых вступил в международную сеть архитектурных домов-музеев Iconic houses, что позволит "использовать бесценный опыт наших коллег по созданию мемориальной экспозиции как дома Мельниковых, так и постоянной экспозиции на Воздвиженке, которая носит рабочее название "Линия жизни Константина Мельникова".
Ссылки по теме
По словам Кузнецова, сейчас нет препятствий тому, чтобы правительство страны вступило в права полного собственника на дом и на творческий архив Мельникова.
Напомним, дом Мельникова открылся для посетителей в декабре прошлого года. Музей пока работает в тестовом режиме. Первые полноценные экскурсии здесь начнут проводить уже в марте.
Долгое время памятник советского архитектурного авангарда оставался недоступным для посетителей. После долгих споров между наследниками там все-таки сделали музей.
ДОМ МЕЛЬНИКОВАДом архитектора Мельникова, расположенный по адресу Кривоарбатский переулок, дом 10, - всемирно известный памятник архитектуры советского авангарда. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения, но не является собственностью Москвы. При этом департамент проводит регулярные проверки дома.
Особняк был построен в 1927–1929 годах как квартира и мастерская для архитектора и его семьи. На этом проекте Мельников опробовал идею круглого дома, которую собирался использовать и для коммунальных построек. Однако в целом разрешение на строительство отдельного дома, да еще в центре Москвы, было нетипично для периода, когда по всей стране шло создание домов-коммун.
В 2002 году компания "Трастойл" пыталась построить рядом с домом торгово-развлекательный комплекс, а это могло бы привести к разрушению фундамента дома, но в 2011 году в результате многочисленных судебных разбирательств площадь предполагаемого комплекса существенно уменьшилась. Дом Мельникова включен во все мировые путеводители и справочники по истории архитектуры.