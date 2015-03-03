Музей имени Щусева запустит экскурсии по постройкам архитектора Мельникова

Фото: M24.ru

Музей архитектуры имени Щусева запустит автобусные экскурсии по московским постройкам архитектора Константина Мельникова, среди которых Бахметьевский гараж и Дом культуры имени Русакова. Об этом журналистам рассказал директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

Эти экскурсии станут дополнением к экскурсиям по дому архитектора в Кривоарбатском переулке.

Сейчас в доме-музее проходят предреставрационные обследования, описываются предметы обстановки и архив. Кузнецов отметил, что опись завершена на 75 процентов. В ходе работ были обнаружены новые находки, которые "больше раскроют творчество Мельникова".

Памятник архитектуры советского авангарда - Дом Мельникова

Кузнецов добавил, что недавно Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых вступил в международную сеть архитектурных домов-музеев Iconic houses, что позволит "использовать бесценный опыт наших коллег по созданию мемориальной экспозиции как дома Мельниковых, так и постоянной экспозиции на Воздвиженке, которая носит рабочее название "Линия жизни Константина Мельникова".

По словам Кузнецова, сейчас нет препятствий тому, чтобы правительство страны вступило в права полного собственника на дом и на творческий архив Мельникова.

Напомним, дом Мельникова открылся для посетителей в декабре прошлого года. Музей пока работает в тестовом режиме. Первые полноценные экскурсии здесь начнут проводить уже в марте.

Долгое время памятник советского архитектурного авангарда оставался недоступным для посетителей. После долгих споров между наследниками там все-таки сделали музей.