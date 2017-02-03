Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 10:28

Культура

"Москва онлайн" покажет читку русской поэзии 1990–2000-х в музее "Гараж"

3 февраля в музее "Гараж" стартует новый сезон программы "Читаем вслух". Он посвящен русской поэзии 1990–2000 годов.

В эти годы массово публиковались произведения, запрещенные при советской власти. Благодаря этому открыли новые имена и зафиксировали важные поэтические явления. В этом сезоне перед слушателями выступят: Михаил Айзенберг, Алексей Алехин, Дмитрий Кузьмин, Вадим Месяц, Глеб Морев, Борис Н. Пастернак, Александр Переверзин и другие поэты, литературные критики, издатели.

Проект создан библиотекой музея "Гараж" совместно с проектом "Культурная инициатива". Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 3 февраля в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

