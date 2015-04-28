Тимоти Далтон поработает над российским мультфильмом

Фото: facebook.com/TimothyDaltonIsJamesBond

Американский актер Тимоти Далтон озвучит персонажа нового российского мультфильма "Онегин. Версии". Вместе с ним в этой работе примет участие певица Любовь Казарновская.

"В центре сюжета – американский режиссер-аниматор русского происхождения, который с детства очень любит Пушкина", - цитируют РИА Новости генерального продюсера студии "М.И.Р." Ирину Марголину. "Когда он узнает, что болен и жить ему осталось недолго, он едет в Россию", - добавила она. Кроме того, обещают, что анимация будет разных техник и стилей. Марголина считает, что это заинтересует прежде всего молодежную аудиторию.

Каких именно героев будут озвучивать звезды, пока не разглашается.

Тимоти Далтон – американский актер, получивший известность благодаря роли Эдварда Фейрфакса Рочестера в сериале "Джейн Эйр". Кроме того, он сыграл Джеймса Бонда в фильмах "Искры из глаз" и "Лицензия на убийство".

