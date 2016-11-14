Японский режиссер Хаяо Миядзаки вернется с новым мультфильмом

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки возвращается в большую анимацию: в 2013 году режиссер объявил о своем уходе на пенсию, но вновь занялся полнометражным проектом, сообщает ТАСС.

Мультфильм будет называться "Гусеница Боро". Изначально предполагалось, что эта картина, над которой он начал работать в середине 1990-х годов, станет первой короткометражкой, сделанной в жанре компьютерной анимации. В 2015 году режиссер заявил, что недоволен результатом и поэтому принял решение сделать из "Гусеницы" полный метр. Как отметил 75-летний Хаяо Миядзаки, работа над мультфильмом может занять еще пять лет, хотя сам он надеется завершить ее к 2019 году.

Хаяо Миядзаки является одним из самых известных японских режиссеров современности и обладателем всех главных кинопремий: двух "Оскаров" – за вклад в искусство и мультфильм "Унесенные призраками", а также венецианского "Золотого льва" и берлинского "Медведя".