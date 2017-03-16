Исследователи нашли управляющий старением мозга ген

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Специалисты из университета Колумбии в Нью-Йорке обнаружили в ДНК человека ген, мутации которого могут ускорить или замедлить старение на десятки лет в пожилом возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Cell Systems.

Ученые отметили, что некоторые пожилые люди выглядят слишком старыми, а другие – чересчур молодыми. То же происходит и во фронтальной коре мозга, отвечающей за работу разума. Различия связаны с вариациями в гене TMEM106B. У тех, кто имеет две "плохих" копии этого гена, фронтальная кора выглядит на 12 лет старее, чем у людей с двумя его нормальными версиями.

В последние годы спор о сущности процесса старения вновь стал актуальным. Часть ученых считает, что его контролирует определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть. Исследователи открыли один из таких генов при сравнении образцов ДНК из почти двух тысяч кусочков мозга, пожертвованных умершими людьми ради науки.

Ученые сравнивали не только структуру генов, но и то, насколько активно их считывали клетки мозга. Это позволило понять, как менялся характер их работы по мере старения организма.

Сопоставив характер активности генов у разных людей и вид их коры, специалисты выделили несколько участков ДНК, влиявших на скорость старения мозга. Больше всего на процесс влиял ген TMEM106B. Этот участок отвечает за формирование связей между нервными клетками их очистку от белкового "мусора". Ген по неизвестным пока причинам "включался" только в пожилом возрасте – примерно в 65 лет.

В меньшей мере на старение мозга влияет ген GRN, выполняющий схожие функции.

В ДНК человека могут быть еще несколько десятков таких генов, изучение которых поможет решить проблему старения.