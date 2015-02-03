Около 5 тысяч москвичей сдали нормы ГТО по лыжам

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Порядка пяти тысяч москвичей сдали нормы ГТО по лыжам во время "Московской лыжни-2015", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московскую федерацию профсоюзов.

"На получение сертификата претендовали спортсмены всех возрастных категорий из пяти столичных округов. В категории лиц старше 60 лет сертификат получили 280 человек, в средней возрастной категории – 440 человек", - отметили в МФП.

Однако лучше всего нормы ГТО сдали дети и подростки до 15 лет, их оказалось около 4 тысяч человек. Всего в соревнованиях "Московская лыжня-2015" участвовали более 17 тысяч горожан.

В этом году соревнования частично прошли по новой лыже-роллерной трассе на Планерной. "Московская лыжня" традиционно проводится за неделю до центрального старта Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

Как столичные школьники будут сдавать нормы ГТО

По информации МФП, самым опытным участником "Московской лыжни" стал 90-летний ветеран войны Лев Дейчман. За 18 лет он не пропустил ни одного забега в рамках "Московской лыжни". При этом в 2015 году нормы ГТО на "Московской лыжне" можно было сдать впервые.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году Министерство спорта РФ запустит сайт с результатами сдачи нормативов "Готов к труду и обороне". В министерстве физической культуры, спорта и туризма Подмосковья пояснили, что россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.

Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз.

"Будет создан единый интернет-портал, что-то типа социальной сети. Человек сможет зарегистрироваться и увидеть динамику своих показателе", - отметил главный специалист отдела физкультурно-массовой работы подмосковного минспорта Денис Салтыков.

В этом году в регионах начнут создаваться специальные центры тестирования, где школьники будут сдавать зачеты ГТО. В Подмосковье до конца года планируется открыть два таких центра.

"Скорее всего, центры будут создаваться на базе существующих стадионов. Их оборудуют приспособлениями для стрельбы и так далее. Сдавать нормативы ГТО будут на свежем воздухе. Возможно, в дальнейшем центры тестирования организуют в каждом муниципальном образовании или же количество центров будет определяться, исходя из общего числа жителей, которые могут сдавать ГТО", - отметил Салтыков.

Обязательно сдавать нормы ГТО будут только школьники. Взрослые смогут сдать их добровольно, при этом они смогут рассчитывать на поощрение со стороны работодателя в виде путевок или отгулов.