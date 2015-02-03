Около 5 тысяч москвичей сдали нормы ГТО по лыжам

Фото: M24.ru
Порядка пяти тысяч москвичей сдали нормы ГТО по лыжам во время "Московской лыжни-2015", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московскую федерацию профсоюзов.
"На получение сертификата претендовали спортсмены всех возрастных категорий из пяти столичных округов. В категории лиц старше 60 лет сертификат получили 280 человек, в средней возрастной категории – 440 человек", - отметили в МФП.
Однако лучше всего нормы ГТО сдали дети и подростки до 15 лет, их оказалось около 4 тысяч человек. Всего в соревнованиях "Московская лыжня-2015" участвовали более 17 тысяч горожан.
В этом году соревнования частично прошли по новой лыже-роллерной трассе на Планерной. "Московская лыжня" традиционно проводится за неделю до центрального старта Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".
По информации МФП, самым опытным участником "Московской лыжни" стал 90-летний ветеран войны Лев Дейчман. За 18 лет он не пропустил ни одного забега в рамках "Московской лыжни". При этом в 2015 году нормы ГТО на "Московской лыжне" можно было сдать впервые.
Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году Министерство спорта РФ запустит сайт с результатами сдачи нормативов "Готов к труду и обороне". В министерстве физической культуры, спорта и туризма Подмосковья пояснили, что россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.
Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз.
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"Будет создан единый интернет-портал, что-то типа социальной сети. Человек сможет зарегистрироваться и увидеть динамику своих показателе", - отметил главный специалист отдела физкультурно-массовой работы подмосковного минспорта Денис Салтыков.
В этом году в регионах начнут создаваться специальные центры тестирования, где школьники будут сдавать зачеты ГТО. В Подмосковье до конца года планируется открыть два таких центра.
"Скорее всего, центры будут создаваться на базе существующих стадионов. Их оборудуют приспособлениями для стрельбы и так далее. Сдавать нормативы ГТО будут на свежем воздухе. Возможно, в дальнейшем центры тестирования организуют в каждом муниципальном образовании или же количество центров будет определяться, исходя из общего числа жителей, которые могут сдавать ГТО", - отметил Салтыков.
Обязательно сдавать нормы ГТО будут только школьники. Взрослые смогут сдать их добровольно, при этом они смогут рассчитывать на поощрение со стороны работодателя в виде путевок или отгулов.